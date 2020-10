L'American medical association (Ama) ha condannato, in una nota, l'affermazione del presidente Trump secondo cui i medici stanno intenzionalmente gonfiando i numeri dei casi di coronavirus, definendo la dichiarazione «dannosa, oltraggiosa e completamente fuorviante». Trump aveva detto che i medici prendono più soldi se dicono che i pazienti sono morti di Covid.

Susan Bailey, presidente dell'Ama, ha respinto le affermazioni di Trump, sottolineando il lavoro che medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea hanno svolto durante la pandemia per curare i loro pazienti. «Lo hanno fatto perché il dovere chiamava e per il sacro giuramento che hanno fatto. L'affermazione che i medici, nel mezzo di una crisi di salute pubblica, stiano contando in eccesso i pazienti Covid-19 o mentano per riempirsi le tasche è un'accusa maliziosa, oltraggiosa e completamente fuorviante».

Anche Joe Biden ha attaccato Trump su questo punto: «I dottori e gli infermieri vanno a lavoro ogni giorno per salvare vite, fanno il loro lavoro. Donald Trump dovrebbe smetterla di attaccarli e fare il suo lavoro».

