I mille fronti di Israele. «Scoppierà un nuovo conflitto con l’Iran»

true false

Hamas è indebolita ma non smantellata, Hezbollah è in piena attività a nord del fiume Litani, gli Houthi dicono di avere il controllo del sud dello Yemen, il presidente della Siria, l’ex jihadista in cravatta Ahmed al Sharaa, dice che Israele combatte «fantasmi» nell’area contesa del Golan, e l’Iran si sta preparando per un nuovo round di ostilità dopo la guerra dei 12 giorni del giugno scorso. Dopo la lunga fase di distruzione che ha seguito il 7 ottobre 2023, non si intravede un’ipotesi di ric