I missili degli Houthi incendiano il mar Rosso. Trump vuole vendetta

true false

Quando la petroliera saudita Encelia è andata a fuoco, colpita da un missile degli Houthi, l’hanno vista bruciare perfino dallo spazio: è quel punto rovente che buca il nero delle immagini satellitari trasmesse dalla Nasa. Le promesse che i miliziani avevano pronunciato giorni fa sull’assedio navale sono diventate fiamme a prua dell’imbarcazione che si trovava a 70 miglia nautiche a sud-ovest della città saudita di Al Shuqaiq. Anche la seconda imbarcazione colpita, la Layla, era carica di greggi