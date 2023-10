Gli ultimi tragici eventi sono la prova della fine della dottrina Netanyahu, che puntava ad ottenere la pace con gli accordi di Abramo. Blinken in arrivo in Israele per confermare l’appoggio degli Stati Uniti. Si muove la diplomazia internazionale per mettere in salvo i civili

Israele sta colpendo con l’aviazione «su una scala senza precedenti», ha detto il capo di staff dell’aviazione militare. L’intento è di preparare il terreno all’offensiva terrestre che dovrebbe coinvolgere tank e 350mila soldati per conquistare la Striscia di Gaza, dove vivono 2,5 milioni di abitanti.

È una delle zone più densamente popolate al mondo e confinata da un blocco che dura da 16 anni. «Stiamo attaccando» con questa modalità «perché quello che accade qui è qualcosa che non è mai accaduto prima. C’è un nemico che tira razzi e attacca la popolazione civile».

«Come esercito, siamo tutti responsabili per non aver prevenuto quello che è successo. Siamo tutti responsabili e io sono responsabile», ha detto il generale Omer Tishler capo di staff dell’aviazione militare israeliana, affermando che l’invasione di Hamas che ha sorpreso Israele sarà indagata per capire i motivi di questa débàcle. Tishler ha aggiunto che il metodo di Hamas di nascondere i suoi membri tra i civili «non è più accettabile». «Non prendiamo di mira i civili», ha sottolineato Tishler, «c’è un obiettivo specifico per ogni attacco».

Gli attacchi

Con una nuova tattica, riporta l’Ap, Israele sta avvertendo i civili di evacuare interi quartieri – piuttosto che solo singoli edifici – per poi infliggere devastazione, in quello che potrebbe essere il preludio ad un’offensiva di terra.

Probabilmente ci sarà un attacco di terra prolungato e la rioccupazione di Gaza, almeno temporaneamente. Va ricordato che Hamas ha una lunga storia alle spalle di attività clandestina di insurrezione nelle aree controllate da Israele senza dimenticare i circa 100 ostaggi che il gruppo terroristico ha portato a Gaza e ha minacciato di uccidere.

È stata attaccata anche l’Università islamica a Gaza: per il portavoce militare, l’ateneo «era usato come centro di addestramento per operativi militari dell’intelligence e per lo sviluppo della produzione di armi».

Distrutta la casa della mente degli attacchi di Hamas

Fonti palestinesi hanno affermato inoltre che gli attacchi israeliani hanno distrutto a Gaza la casa della cosiddetta “mente” degli attacchi di Hamas a Israele, Mohammed Deif, uccidendo il fratello e membri della famiglia, compresi il figlio e la nipote. Dello stratega dell’assalto non si hanno però notizie. Altri parenti di Deif sarebbero intrappolati tra le rovine dell’edificio, nel sud della Striscia di Gaza.

Intanto è arrivato a 1.055 il numero dei morti a Gaza con 5.184 feriti. Lo riporta il ministero della sanità di Gaza. Gaza, gestita politicamente da Hamas dal 2007, è senza corrente elettrica perché la centrale elettrica ha smesso di funzionare completamente a causa dell’esaurimento della quantità di carburante necessaria per farla funzionare. Bloccate anche le forniture di acqua e gas.

«Non esiste un posto sicuro a Gaza in questo momento», ha detto il giornalista Hasan Jabar all’Ap, dopo che tre giornalisti palestinesi sono stati uccisi nel bombardamento di un quartiere del centro dove si trovano ministeri, uffici dei media e alberghi. «Ho sinceramente paura per la mia vita».

Le forze israeliane sulla scena

Gli ospedali

L’Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni unite ha affermato che le forniture per sette ospedali sono già esaurite a causa del flusso di feriti. Medici senza frontiere ha affermato che attrezzature chirurgiche, antibiotici, carburante e altre forniture stanno finendo in due ospedali gestiti a Gaza.

Ma gli scambi di artiglieria si estendono anche al nord. Un missile antitank è stato tirato dal Libano a una postazione israeliana nei pressi del confine. Il lancio è avvenuto vicino all’area araba di al-Aramshe nella Galilea occidentale.

Subito dopo, l’esercito dello stato ebraico ha risposto all’attacco. Segnali di una estensione del conflitto Israelo-palestinese? Difficile fare previsioni.

Gli Usa si mobilitano

Martedì il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dato un forte sostegno a Israele in un discorso molto ispirato e ha messo in guardia altri paesi e gruppi armati dall’entrare in guerra. Gli Stati Uniti stanno già inviando munizioni ed equipaggiamenti militari a Israele e hanno schierato un gruppo d’attacco di portaerei nel Mediterraneo orientale come deterrente verso chiunque voglia intervenire nel conflitto.

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in arrivo in Israele e Giordania, confermerà a Tel Aviv il fermo sostegno di Washington alla sicurezza di Israele. Intanto si muove la diplomazia internazionale per mettere in salvo i civili di Gaza intrappolati nella striscia con l’apertura di un corridoio umanitario. Il presidente turco Erdogan ha parlato con Vladimir Putin affermando che bisogna fermare il "catastrofico aumento di morti".

Anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha incontrato al Cairo il presidente al Sisi e l’omologo Shoukry: «L’Egitto può giocare un ruolo di primo piano per mediare tra le parti».

La speranza è che l’Egitto apra il valico di Rafah temporaneamente chiuso dagli egiziani a causa dei bombardamenti israeliani che hanno colpito l’area di frontiera. Al di là della risposta militare all’attacco pare che gli ultimi tragici eventi siano la prova della fine della dottrina Netanyahu, cioè quella postura politica che puntava ad ottenere la pace con gli accordi di Abramo siglati con gli stati arabi come Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco, Sudan e in futuro con l’Arabia saudita, ma senza coinvolgere i palestinesi che avrebbero dovuto prendere atto della nuova situazione di normalizzazione.

