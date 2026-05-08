I razzi di Trump (in attesa del negoziato). Gli ayatollah: «Avventurismo pericoloso»

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Sea Star III e Sevda, le due petroliere che hanno tentato di navigare verso i porti iraniani forzando il blocco americano, sono state colpite. Anzi, neutralizzate: è questo il linguaggio che usa il Centcom Usa per descrivere i vascelli vuoti di carico, che, probabilmente, servivano a Teheran per stoccare greggio che non sa più dove conservare. Il Comando centrale americano nelle ultime 48 ore ha colpito anche le strutture militari iraniane da cui partono missili e droni in diverse località, tra