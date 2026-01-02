il retroscena

I sussurri di Netanyahu all’orecchio del presidente Trump

Davide Lerner
02 gennaio 2026 • 20:22

Le minacce del tycoon verso Teheran arrivano dopo il colloquio dei due a Mar-a-Lago: secondo Axios, il premier israeliano avrebbe insistito sulla necessità di nuovi raid

Le foto dei festeggiamenti di Capodanno a Mar-a-Lago, in Florida, dove Donald Trump ha invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sono state diffuse come un trofeo dagli uffici stampa governativi dello Stato ebraico. «Il primo ministro Netanyahu è stato l'unico leader straniero invitato all'evento e l'unico ad aver mai partecipato al gala presidenziale», si è compiaciuto l’ufficio del primo ministro in un comunicato. Il tempismo della visita ha dato a Netanyahu la possibilità di alimenta

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 