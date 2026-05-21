I tagli alla Nato lasciano l’Europa sempre più inerme

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Dal Texas alla Polonia per una missione – pianificata da tempo – di nove mesi, che invece è già finita con un volo militare di andata e ritorno nel giro di poche ore. La settimana scorsa era iniziato il dispiegamento in Europa dei 4.000 soldati della 2nd Armored Brigade Combat Team della 1st Cavalry Division, dalla base di Fort Hood in Texas. Poi una telefonata a sorpresa del capo del Pentagono Pete Hegseth, che ci ripensa e richiama negli Usa soldati e mezzi corazzati. E il 19 maggio un comunic