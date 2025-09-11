La democrazia è la peggior forma di governo a eccezione di tutte le altre sperimentate finora. La nota frase che già Winston Churchill dava come risaputa è diventata un tormentone difensivo; ma chi oggi in Occidente è disposto a imbracciare le armi per difenderla, se fa le stesse cose degli altri sistemi? Resta la libertà, certo: ma libertà di fare cosa?
I tramonti senza fine dell’Occidente. Il rischio di confondere l’impotenza con la libertà
11 settembre 2025 • 07:00
