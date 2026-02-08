Tra vedette anti agenti, solidarietà e il tracciamento di abusi: la resistenza di Chicago all’Ice

Alle porte di negozi e ristoranti sono appesi cartelli che intimano agli agenti Ice di non entrare. In un diner messicano incontriamo Sarah, 32 anni, osservatrice legale. Ha la voce ferma di chi sa da che parte stare: «Se il governo inizia a deportare i tuoi vicini di casa solo perché non sono bianchi, tu cosa fai?»