Ice, continua la campagna del terrore. Arresti “a strascico” negli aeroporti Usa

Almeno 27 persone in 15 scali sono finite in manette, anche sui voli interni. E mentre continuano uccisioni e abusi nei centri, chi protesta rischia pene altissime: condanne tra i 50 e i 70 anni. «Vogliono spaventare chi si oppone agli agenti federali»

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Almeno 27 arresti in 15 scali, anche sui voli interni. E mentre continuano uccisioni e abusi nei centri, chi protesta rischia pene altissime

La campagna di deportazioni di Donald Trump è entrata negli aeroporti. Da settimane agenti dell’Ice in borghese fermano i passeggeri usando i dati trasmessi dalla Tsa, l'agenzia di sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti. I casi finora documentati sarebbero 27, e le operazioni coinvolgono una quindicina di scali. E mentre continuano le violenze delle milizie di Trump, chi protesta rischia pene fino a 70 anni. Nelle ultime settimane l’Ice ha trasformato gli aeroporti in un nuovo terreno della c