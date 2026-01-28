Non solo l’Ice, come si muovono gli agenti di sicurezza stranieri in vista delle Olimpiadi. Il giallo dei Pasdaran

In occasione dei Giochi invernali sono arrivate nel nostro paese anche le forze di sicurezza interne del Qatar. In estate, durante il campionato di calcio libico, presente anche la sicurezza privata del paese nordafricano. Quali sono le procedure da seguire e come funziona

L’ambasciata iraniana in Italia ha smentito le dichiarazioni del senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, il quale ha affermato che i Pasdaran proteggeranno i loro atleti alle Olimpiadi invernali. «A seguito di alcune notizie e speculazioni diffuse in merito alla composizione della delegazione della Repubblica islamica dell'Iran ai Giochi di Milano-Cortina, si informa che la squadra iraniana sarà composta da quattro atleti della disciplina dello sci, un allenatore, il capo delegazione e u