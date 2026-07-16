Trump legittima la mattanza dell’Ice: «Non saremo mai deboli con i migranti»

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Lorenzo Salgado Araujo, 7 luglio. Joan Sebastian Guerrero, 13 luglio. E un terzo uomo, di soli 28 anni, di cui ancora non si sa il nome, il 14 luglio. Sono solo le ultime tre vittime delle operazioni dell’Ice. Ed è un numero che potrebbe continuare a salire: il presidente Donald Trump ha annullato la decisione del dipartimento per la Sicurezza Interna (Dhs) di sospendere la maggior parte dei controlli stradali effettuati dagli agenti dell'Immigrazione e delle Dogane. La misura era stata adottata