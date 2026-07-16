La Casa Bianca impone almeno 2.000 arresti al giorno

Trump legittima la mattanza dell’Ice: «Non saremo mai deboli con i migranti»

Francesca Fulghesu
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16 luglio 2026 • 20:24

Il presidente annulla la decisione del dipartimento per la Sicurezza di sospendere gran parte dei controlli stradali effettuati dagli agenti federali anti-immigrazione dopo le uccisioni degli ultimi giorni. La denuncia dell’Onu: dal gennaio 2025 sono stati rimossi dal loro incarico 135 giudici dell’immigrazione

Lorenzo Salgado Araujo, 7 luglio. Joan Sebastian Guerrero, 13 luglio. E un terzo uomo, di soli 28 anni, di cui ancora non si sa il nome, il 14 luglio. Sono solo le ultime tre vittime delle operazioni dell’Ice. Ed è un numero che potrebbe continuare a salire: il presidente Donald Trump ha annullato la decisione del dipartimento per la Sicurezza Interna (Dhs) di sospendere la maggior parte dei controlli stradali effettuati dagli agenti dell'Immigrazione e delle Dogane. La misura era stata adottata

Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu

Nata e cresciuta a Milano, è laureata in Lettere moderne con una tesi sulla poesia di Giovanni Giudici. Si occupa di scuola, cultura e diritti. Ha insegnato nella scuola pubblica. Collabora con Domani e Ilfattoquotidiano.it ed è la caporedattrice della rivista di arte e filosofia La tigre di carta. Fa ricerca indipendente in ambito filologico