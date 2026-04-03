Il caso del jet F-15 abbattuto. La «Furia epica» è un disastro

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Alla fine, gli americani sono stati costretti a dire che è vero e a confermare la versione di Teheran: un caccia statunitense è stato abbattuto a bassa quota sopra la provincia del Khuzestan, nel cuore centrale del territorio iraniano. È accaduto per la prima volta dall’inizio del conflitto, da quando il 28 febbraio scorso questa nuova guerra americana è cominciata. Dall’abbattimento è scattata una corsa contro il tempo per la ricerca e il recupero dell’equipaggio del velivolo ridotto in fumo e