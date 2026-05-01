Il ceceno Kadyrov e gli altri poligami celebri di Russia: un dilemma per il Cremlino

Oltre all’alleato di Putin, fa clamore Ivan Sukhov, coi video social sul secondo matrimonio. La legge russa vieta l’usanza ma la battaglia per la natalità in piena guerra riapre la questione
Mentre in Russia si intensifica la propaganda sulla famiglia tradizionale, con scolaresche che vengono portate in gita negli uffici di stato civile dove si registrano i matrimoni, nell’ultimo anno si è parlato parecchio di un tema totalmente in controtendenza rispetto ai valori promossi dal Cremlino: quello della poligamia. Alcuni recenti casi di cronaca, infatti, hanno acceso il dibattito su una pratica diffusa da secoli in alcune regioni della Federazione Russa. E che ci restituisce l’immagine