Il ceceno Kadyrov e gli altri poligami celebri di Russia: un dilemma per il Cremlino

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Mentre in Russia si intensifica la propaganda sulla famiglia tradizionale, con scolaresche che vengono portate in gita negli uffici di stato civile dove si registrano i matrimoni, nell’ultimo anno si è parlato parecchio di un tema totalmente in controtendenza rispetto ai valori promossi dal Cremlino: quello della poligamia. Alcuni recenti casi di cronaca, infatti, hanno acceso il dibattito su una pratica diffusa da secoli in alcune regioni della Federazione Russa. E che ci restituisce l’immagine