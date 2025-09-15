Il Cremlino: «Siamo in guerra con la Nato». Ufficiali Usa all’esercitazione bielorussa

true false

«La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove». Parola del portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov: «La Nato fornisce supporto sia indiretto che diretto al regime di Kiev. Pertanto, possiamo affermare con assoluta certezza che la Nato è in guerra con la Russia». Il paradosso è che – mentre il Cremlino usava parole bellicose verso la Nato – il ministero della Difesa bielorusso ha annunciato questo lunedì la presenza di ufficiali dell’esercito degli Stati Uniti a