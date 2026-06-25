Il diktat dei Pasdaran. «Solo noi decideremo le rotte di Hormuz»

L’Iran rafforza il controllo sullo Stretto, al contrario di quello che dice Trump. Intanto Rubio snobba Netanyahu per andare al vertice di Bahrein, dove cerca di placare l’ira degli Stati del Golfo. Che temono che l’accordo Iran-Usa per loro possa avere conseguenze catastrofiche
Non passeranno le navi che scelgono le rotte non ufficialmente designate dalla marina dei Pasdaran. In altre parole, il transito nello Stretto di Hormuz prosegue esclusivamente lungo i percorsi liquidi autorizzati dagli iraniani, nessun altro passaggio è consentito se non quello del canale marittimo 16. Il messaggio sciita arriva dopo che alcuni Stati del Golfo ipotizzano percorsi alternativi, giudicati «inaccettabili» dai Guardiani della Rivoluzione. Che avvertono: chi entra in acque proibite,