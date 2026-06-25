Il doppio sisma che sfigura il Venezuela. Si teme l’apocalisse, Caracas in macerie

Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, con epicentro nel nord-est del paese, hanno ridotto in macerie centinaia di edifici. L’ultima volta che il paese ha subito un evento sismico così distruttivo risale al 1900. Si attiva la comunità internazionale in soccorso di Caracas

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A La Guaira, sulla costa del mar dei Caraibi, l’orizzonte è nascosto dalle macerie. Nel nord del Venezuela due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno distrutto case, palazzi, città. Il primo terremoto si è verificato alle 18.04 (ora locale) del 24 giugno, con epicentro a circa 20 chilometri dalla città costiera. 39 secondi dopo è arrivata la seconda scossa, ancora più forte della precedente. I morti accertati, a 24 ore dall’accaduto, sono centinaia. I feriti un migliaio. I dispersi, più di 25mila.