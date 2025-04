La dannazione dei paesi marginali sta nel fatto che la percezione dell’irrilevanza, fondata o no, diventa l’abito mentale di molta classe dirigente. E convince partiti e media a esentarsi dal proporre soluzioni reali, praticabili, nella convinzione che sarebbe comunque inutile. Si potrebbe spiegare così lo scarto tra i grandiosi cambiamenti in corso nella politica internazionale e il modo col quale in Italia se ne discute.

Risuona soprattutto una sloganistica da piazza e da talk-show orientata a obiettivi laterali, domestici: ostacolare o difendere alleanze politiche, nuocere a concorrenti, incantare lettori/elettori con parole magiche (Pace! Disarmo! Alle armi! Negoziati e non armi! Nostra civiltà! Asse del Male!).

Si potrebbe concludere che dotarsi di una nuova classe dirigente ci sia più urgente di riforme o di droni. Ma, non potendola importare, sarebbe già qualcosa se nel dibattito politico accettasse una regola di onestà intellettuale: ciascuna parte indichi soluzioni realistiche e coerenti con i fini dichiarati.

Quale referendum

Per esempio il pacifismo dovrebbe spiegare se la sua soluzione per la guerra in Ucraina sia l’unica che finora ha prodotto: nei territori attualmente occupati dai soldati di Putin entrino truppe Onu e organizzino un referendum, affinché la popolazione decida se restare formalmente Ucraina o diventare definitivamente Russia. Un referendum, si precisa, «con tutte le garanzie di trasparenza». In nome di un diritto sacrosanto, l’autodeterminazione dei popoli, spiegava da ultimo Raniero La Valle.

Sembra perfetto, ma cosa accadrebbe nella realtà? Il referendum si terrebbe in assenza dei patrioti ucraini fuggiti in precedenza e in presenza di centomila soldati russi e dei loro servizi segreti. Questi ultimi preparerebbero le liste dei cittadini chiamati a votare, tra i quali le migliaia di russi affluiti da quando Mosca controlla quelle terre. L’esito del referendum sarebbe scontato. Putin potrebbe proclamare d’aver “liberato” terre russe, non conquistato terre ucraine.

Inoltre il referendum già c’è stato: nel 1991, quando fu chiesto agli ucraini se confermare o no la dichiarazione di indipendenza da Mosca. Malgrado una plateale ingerenza americana (d’intesa con Gorbaciov, Bush senior si precipitò a Kiev alla viglia del voto e consigliò gli ucraini di votare “No”) gli indipendentisti vinsero con una percentuale superiore al 75 per cento in tutti gli oblast, anche in quelli a maggioranza russofona, tranne nei due oblast della Crimea, dove comunque il “Sì” fu maggioritario (54 e 57 per cento).

Un referendum-farsa organizzato da Mosca dopo l’occupazione ovviamente ha ribaltato questo risultato (i favorevoli alla riunificazione con Mosca sfioravano il 100 per cento), e nello stesso modo finirebbe il bis, anche con truppe Onu a pretendere di vigilare.

La finta soluzione “autodeterminazione dei popoli” di solito si accompagna ad allusioni a un passato nel quale la Crimea era russa, motivo per il quale Putin non avrebbe tutti i torti quando osserva che, almeno entro i suoi attuali confini, l’Ucraina è un artefatto. Qui entra in scena quasi di soppiatto una categoria che trova estimatori sia a destra che a sinistra, il diritto storico.

Dall’Alaska a Gaza

Piace anche a Donald Trump, che ritiene un falso storico i confini con il Canada (lo diceva già otto anni fa) e ha appena scoperto che i groenlandesi in origine erano inuit dell’Alaska, dunque, nella sua visione, proto statunitensi. Piace a Netanyahu, per il quale Israele può prendersi Gaza e West Bank per diritto biblico. E torna a piacere ai tanti europei tuttora convinti, come trent’anni fa, che la Bosnia sia una nazione inventata, sicché occorra accettare che la parte serba seceda (i preparativi sono ormai a buon punto).

Poiché però non esistono tribunali che possano verificare i diritti storici accampati da questi contro quelli, il risultato sarebbe un‘anarchia internazionale nella quale chi può cercherebbe di dotarsi di armi, innanzitutto l’arma atomica, sufficienti a pretendere o a scoraggiare. Dunque il risultato della “soluzione pacifista” sarebbe una corsa agli armamenti e in prospettiva un dilagare di guerre.

Molta parte dell’anti-pacifismo europeo è chiamato anch’esso a spiegare. L’alternativa al diritto fai-da-te accampato dai Putin è inevitabilmente la legalità internazionale, per la quale nessuna guerra di conquista può essere accettata, tantomeno premiata. Ma chi accetti questa regola minima di convivenza tra stati può risultare credibile solo se difende altri principi elementari della legalità internazionale, inclusa la proibizione della “pulizia etnica”. E dunque dovrebbe reagire con veemenza ai piani israelo-americani per spopolare Gaza e West Bank.

Ma così non è. Nel parlamento europeo le proposte di sospendere l’accordo di associazione tra Unione europea ed Israele, o almeno la minaccia di sospenderlo, non trovano il consenso della maggioranza (in merito anche il gruppo socialista e il Pd sono divisi).

Chi negozia con chi

L’incoerenza pacifista e l’incoerenza antipacifista finiscono per somigliarsi. Entrambe sembrano il prodotto di un fatalismo mediocre, per il quale gli uni trovano insensato opporsi alla poderosa Russia e gli altri fino a ieri mai hanno messo in discussione la conduzione americana della strategia occidentale in Ucraina. Così si è rinunciato a negoziare.

Non con Mosca, dove i pacifisti vorrebbero mandare un Airbus di diplomatici e trattare non si sa cosa, essendo chiaro che Putin tuttora pretende di ridurre Kiev alla condizione di vassallo, ma con Pechino. Fin dall’inizio del conflitto i cinesi fecero intendere che il loro sostegno a Putin era modulabile, forse revocabile, se avessero ottenuto in cambio una seria contropartita. Ma quella strada non fu mai esplorata perché Washington si opponeva.

Interessi divergenti

Con Trump alla Casa Bianca è definitivamente chiaro che gli interessi strategici italiani ed europei talvolta divergono dagli interessi strategici degli Stati Uniti. Ma per acquisirne piena consapevolezza occorrerebbe cominciare a leggere il mondo con occhiali propri, un esercizio non facile per chi ha l’abitudine di rielaborare le grandi questioni di politica estera in relazione alle aspettative del pubblico e alle proprie convenienze.

Da qui un certo disinteresse per questioni tecnico-politiche che pure sarebbero cruciali. All’interno di maggioranza e opposizione si è discusso animatamente intorno al progetto ReArm Europe, ma soprattutto per mettere in discussione equilibri interni alla politica italiana.

Quando poi Mario Draghi ha riferito in Senato circa le opacità del ReArm e circa le riforme da intraprendere per costruire l’autonomia strategica della Ue, alcuni parlamentari, stremati dalla complessità dell’argomento, a un certo punto gli hanno fatto presente che era ora di pranzo, tagliasse corto, ‘namo a magnà.

© Riproduzione riservata