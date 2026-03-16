Il gelo di Pechino e Seul: Trump è solo anche in Asia

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Nei paesi di cultura confuciana Donald Trump è temuto per la sua “imprevedibilità”. Ora però, dopo la chiamata alle armi del presidente Usa a Cina, Giappone e Corea del Sud - in una velleitaria coalizione internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz – in Asia orientale cresce il numero di quanti lo considerano più che altro disperato, senza strategia, tanto da chiedere l’impossibile a Pechino, Tokyo e Seul. Al Financial Times Trump ha dichiarato che se la Cina, «che importa il 90 per cento d