Mondo

Il gelo di Pechino e Seul: Trump è solo anche in Asia

Michelangelo Cocco
16 marzo 2026 • 19:36

In Estremo Oriente cresce lo sconcerto dinnanzi alle richieste del presidente. A giorni la visita alla Casa Bianca della premier nipponica Sanae Takaichi, in difficoltà su Hormuz

Nei paesi di cultura confuciana Donald Trump è temuto per la sua “imprevedibilità”. Ora però, dopo la chiamata alle armi del presidente Usa a Cina, Giappone e Corea del Sud - in una velleitaria coalizione internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz – in Asia orientale cresce il numero di quanti lo considerano più che altro disperato, senza strategia, tanto da chiedere l’impossibile a Pechino, Tokyo e Seul. Al Financial Times Trump ha dichiarato che se la Cina, «che importa il 90 per cento d

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.