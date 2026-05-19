Il gigante Modi e l’asse strategico con l’amica Meloni

Sicurezza, innovazione, energia e difesa i dossier sul tavolo: ma il leader di Nuova Delhi sconta nuove fragilità economiche, provocate dalla crisi nel Golfo Persico

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Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia per incontrar la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una visita che arriva al termine di un tour diplomatico tra Medio Oriente ed Europa, dopo le tappe negli Emirati Arabi Uniti, nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia. Soprattutto, un viaggio che cade in un momento chiave, tanto sul piano geopolitico quanto su quello interno indiano. A 75 anni e dopo oltre un decennio al potere, Modi si presenta oggi in una posizione politica di forza ch