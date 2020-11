Il governatore repubblicano del Vermont, Phil Scott, ha dichiarato di aver votato per il candidato democratico Joe Biden, parlando con i giornalisti all'uscita dai seggi, nella sua città natale. Scott è l'unico esponente repubblicano ad aver ammesso finora di aver votato contro il proprio partito. Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha affermato di aver votato scheda bianca. Il governatore del Maryland Larry Hogan ha detto di aver votato per il presidente Ronald Reagan, morto 16 anni fa.

Già ad agosto Scott aveva annunciato che non avrebbe votato per Trump, senza precisare che avrebbe scelto Biden. Ora ha confermato: «Ho votato per lui, perché credo che possa unire la nazione più di Trump». Ha anche detto che è la prima volta che vota per un democratico.

