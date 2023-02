Care amiche e cari amici di Scenari,

Il 24-25-26 febbraio ci sarà a Pesaro “Idee per capire dove va il mondo”, il primo evento di Scenari, il nostro inserto sulla geopolitica. Tre giorni di dialoghi, interventi, dibattiti ed eventualmente anche provocazioni sui grandi sconvolgimenti del presente.

Scenari è nato un anno fa, in concomitanza con la tragica invasione dell’Ucraina, per offrire analisi approfondite e chiavi di lettura per capire i cambiamenti che scuotono l’oggi.

Il progetto ha superato la nostra immaginazione: è diventato un laboratorio di pensiero composto da oltre 200 analisti, accademici e osservatori internazionali, uniti nell’intento di aiutare i lettori a mettere in prospettiva gli elementi che compongono gli scenari del nostro tempo.

Ora portiamo questo laboratorio in un evento dal vivo. Lo facciamo a Pesaro perché non c’è luogo più adatto per parlare di geopolitica. Si affaccia sui Balcani, segnati dalle cicatrici della storia, e da lì si apre la via d’accesso verso il Mar Nero, che bagna un paese martoriato dalla guerra.

Non è difficile immaginare la strada che porta all’estremo oriente, sulle tracce di un illustre marchigiano, Matteo Ricci, che “si è fatto cinese fra i cinesi” vari secoli prima che comparisse il mondo globalizzato e iperconnesso (e vari secoli prima che un suo omonimo fosse eletto sindaco di Pesaro). È il punto di partenza ideale per un viaggio lungo le linee di frattura del nostro tempo.

Ci sarà, in presenza e collegamento, una schiera di ospiti di primissimo piano, fra politici, analisti, accademici e firme storiche di Scenari.

Ecco alcuni nomi: il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, la commissaria europea Vera Jourova, gli europarlamentari Radek Sikorski, Katalin Cseh e Manon Aubry, il deputato del Pd Vincenzo Amendola, l’ambasciatore Giovanni Castellaneta, i politologi Oliver Roy, Mark Lilla e Vittorio Emanuele Parsi.

Sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro ci sarà anche una folta rappresentanza di firme già note ai lettori: Mario Giro, Francesco Strazzari, Piero Ignazi, Mara Morini, Marco Damilano, Michelangelo Cocco, Cristina Piotti, Nicoletta Pirozzi, Silvia Samorè, Gabriele Natalizia, Lorenzo Castellani, Matteo Pugliese e molti altri.

Qui trovate il programma completo. L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pesaro e dall’Associazione Marchigiana Attività Teatrali.

Lo abbiamo pensato e creato in collaborazione con alcuni amici e alleati di Scenari: European Council on Foreign Relations, Geopolitica.info, Fondazione Oasis e l’Università di Urbino.

Vi aspettiamo.

Un caro saluto,

Mattia Ferraresi, curatore di Scenari

