Il Libano allo stremo è diviso su Hezbollah. «Solo il Partito di Dio può resistere a Israele»

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«Io sono cristiano e ho combattuto nelle milizie durante la guerra civile. Oggi sostengo Hezbollah perché è l’unica forza armata che resiste contro i sionisti». Hadi prende un caffè su una terrazza di Geitawi, un quartiere a maggioranza cristiana di Beirut. Ha una sessantina d’anni e fa l’imprenditore. «Non siamo felici di essere in guerra, ma siamo libanesi – dice – Siamo abituati alle bombe e anche a suoni come questo», indica il cielo. Il ronzio di un drone israeliano sopra la sua testa non v