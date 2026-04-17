Il messaggio del papa a Trump: «Il mondo è devastato dai tiranni»

Le chiare parole del pontefice dal Camerun, lo scontro si fa di giorno in giorno più politico. E il tycoon si vendica tagliando fondi per 11 milioni di dollari alla Catholic Charities di Miami
One nation under God: il motto che campeggerà sul faraonico arco trionfale di Trump a Washington presentato pochi giorni fa alla stampa, scolpisce nella pietra i contorni taglienti della faglia recente tra la Casa Bianca e la Santa Sede. Non si tratta di un’impasse diplomatico né dell’ennesimo meme che porta la firma dell’intemperante presidente americano. Dal suo post su Truth in cui accusava il pontefice di essere «debole sul crimine e terribile nella politica estera», la frattura che allontan