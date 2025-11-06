le prime mosse del nuovo primo cittadino della grande mela

Il muro legale di Mamdani. «Faremo di New York una città a prova di Trump»

Mattia Ferraresi
06 novembre 2025 • 19:39

Duecento avvocati assisteranno il neosindaco per gestire i contenziosi con il presidente. Composto da sole donne il team di transizione: tra loro spicca l’economista Lina Khan 

Zohran Mamdani ha iniziato i preparativi per la transizione dell’amministrazione nella città di New York. È dopo la vittoria elettorale che viene il difficile. Il neosindaco si è trovato subito al centro di uno scontro politico con il presidente Donald Trump, che gli ha inviato un messaggio chiaro: «Devi essere rispettoso verso Washington». Il presidente ha poi aggiunto che «volere che la città abbia successo», salvo smentirsi nel respiro successivo, ma è chiaro che la Casa Bianca riflette la te

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)