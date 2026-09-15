Il Pentagono, gli ayatollah e Pechino. Tutti sbugiardano Trump sull’Iran

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Il re, quello americano, ormai è nudo. Nudi sono i depositi di munizioni: vuoti. Lo ha messo nero su bianco nell’ultimo report ieri il dipartimento della Difesa americana per la prima volta. La Casa Bianca aveva puntualmente smentito tutti gli articoli della stampa Usa che denunciava la carenza di scorte a causa della guerra scatenata contro i Pasdaran dal repubblicano, che intanto tacciava i giornali di diffondere «fake news» e vantava sui social una scorta «illimitata» di armamenti in pancia a