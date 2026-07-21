Il politologo Dunn: «Al premier Burnham manca una vera strategia»

L’esperto di Cambridge non scommette sulla salvezza del Labour. «Il successore di Keir Starmer non è incline a scelte impopolari e ha lacune strategiche»

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Il nuovo premier britannico Andy Burnham «non ha una visione strategica, né ha il polso del paese», dice il politologo e storico del pensiero politico John Montfort Dunn (King's College, Cambridge), autore di volumi come Il mito degli uguali: la lunga storia della democrazia. Crede che il nuovo leader possa garantire una maggiore stabilità di governo e risollevare le sorti del Labour? Non posso affermarlo con certezza, ma lo ritengo improbabile, nonostante Burnham possieda caratteristiche che