Il Rapporto Draghi un anno dopo. L’Europa sempre in affanno

04 ottobre 2025 • 18:20

A un anno dalla presentazione del Rapporto sulla competitività e la produttività altri lavori indicano nella scarsa produttività e nell’investimento insufficiente la chiave del declino europeo. Per uscire dal circolo vizioso, salari più elevati e investimento pubblico sono ingredienti fondamentali di una strategia di  rilancio dell’investimento privato

A un anno dalla sua uscita, nel settembre del 2024, il Rapporto Draghi sulla competitività e sulla produttività è praticamente rimasto lettera morta. A dirlo è stato, qualche giorno fa, lo stesso ex presidente della Bce, che in una conferenza stampa congiunta con una Ursula von der Leyen in grande imbarazzo ha notato come un anno dopo, la sua sferzata («l’Europa è di fronte a una sfida esistenziale», aveva affermato) le cose invece di migliorare sono peggiorate: solo una frazione delle raccomand

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 