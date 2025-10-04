Il Rapporto Draghi un anno dopo. L’Europa sempre in affanno

A un anno dalla presentazione del Rapporto sulla competitività e la produttività altri lavori indicano nella scarsa produttività e nell’investimento insufficiente la chiave del declino europeo. Per uscire dal circolo vizioso, salari più elevati e investimento pubblico sono ingredienti fondamentali di una strategia di rilancio dell’investimento privato

true false

A un anno dalla sua uscita, nel settembre del 2024, il Rapporto Draghi sulla competitività e sulla produttività è praticamente rimasto lettera morta. A dirlo è stato, qualche giorno fa, lo stesso ex presidente della Bce, che in una conferenza stampa congiunta con una Ursula von der Leyen in grande imbarazzo ha notato come un anno dopo, la sua sferzata («l’Europa è di fronte a una sfida esistenziale», aveva affermato) le cose invece di migliorare sono peggiorate: solo una frazione delle raccomand