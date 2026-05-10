Il ricatto dell’uranio, le promesse dell’Iran e le minacce di Trump

L’Iran ha consegnato al Pakistan la sua risposta agli Stati Uniti, mentre Putin ha detto che la conclusione del conflitto in Ucraina potrebbe arrivare presto. Eppure tutto potrebbe rivelarsi ancora più pericoloso in eventuali dopoguerra

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La fine della guerra è possibile, è vicina, anche se non imminente. Lo dicono a Mosca, lo dicono a Teheran. La proposta per mettere fine ai combattimenti è stata spedita dagli iraniani ai mediatori di Islamabad e verrà trasmessa a Washington: pochi dettagli emergono dai media iraniani, dove si legge però che «l’attuale fase dei negoziati si concentra esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione». Testi e controtesti Nel testo avanzato da Teheran agli Usa viene ribadito e restit