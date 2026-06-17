Il sentiero strettissimo di Warsh alla Fed. Tra l’incudine Trump e il martello inflazione

Tassi fermi tra il 3,50% e il 3,75% al debutto del nuovo capo della Federal Reserve, per ammorbidire la politica monetaria americana. Ma le prossime mosse del neogovernatore sono ancora un incognita: a crescita occupazionale superiore alle attese degli ultimi mesi e dell'inflazione in aumento dall'inizio della guerra

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Tassi fermi tra il 3,50% e il 3,75% per ora al debutto di Kevin Warsh, l’uomo chiamato da Donald Trump al timone della Federal Reserve, per ammorbidire la politica monetaria americana. Ma la vera incognita è per le prossime mosse del neo governatore. Stando alle previsioni della vigilia, la maggior parte dei membri del comitato di politica monetaria della Federal Reserve, composto da 12 membri complessivi, riteneva necessario mantenere invariati i costi di finanziamento a breve termine negli Sta