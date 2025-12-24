Russia, la propaganda a scuola. Pavel Talankin: «Così Putin alleva nuovi soldati»

Pavel Talankin è il regista di Mr. Nobody Against Putin, girato di nascosto dentro una scuola nella cittadina russa di Karabash. Nella shortlist agli Oscar, il documentario restituisce l’immagine di come la guerra in Ucraina sia entrata nelle aule e abbia trasformato l’istruzione in uno strumento

true false

Quando Vladimir Putin annuncia l’invasione su larga scala dell’Ucraina, nel febbraio 2022, a cambiare non sono solo gli equilibri geopolitici ma anche la vita di un giovane professore russo. Pavel Talankin – Pasha per amici e studenti – ha 33 anni, è insegnante e coordinatore degli eventi di una scuola pubblica di Karabash, cittadina degli Urali. Nel 2020, gli alti tassi di mortalità per cancro e malattie respiratorie legati all’estrazione del rame fanno conquistare a Karabash un triste primato: