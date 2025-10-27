le elezioni midterm in argentina

Il tango di Milei e Trump. Grazie al tycoon “el loco” ha stravinto le elezioni

Javier Milei
Javier Milei
Gennaro Carotenuto
27 ottobre 2025 • 19:54

Con il suo ingresso a gamba tesa sulle elezioni a medio termine, il soccorso da parte del tycoon ha portato il presidente populista ad una vittoria netta nonostante gli scandali, le difficoltà economiche e lo smacco del voto di Buenos Aires. Con l’opposizione divisa, per ora, l’anarco-capitalismo può rifiatare

Il partito di Javier Milei, La Libertad Avanza (Lla), supera il 40 per cento e vince a sorpresa le elezioni di medio termine in Argentina, che rinnovano mezza Camera dei deputati e un terzo del Senato. Compatti dietro “il leone”, i libertari staccano di oltre 1,3 milioni di voti i vari lemmi (il principale è Fuerza Patria) sotto i quali si presenta l’opposizione peronista-progressista del kirchnerismo, ferma al 35 per cento. Pallido è il 7 per cento del lemma centrista Province Unite, forte sopr

Gennaro Carotenuto

Storico, università della Campania. Dopo il dottorato in Spagna, tra i suoi principali temi di ricerca vi sono le dittature e le violazioni di diritti umani in America latina. Ha insegnato anche alla Bocconi di Milano ed è stato visiting all'Università di Montevideo, alla Sorbona di Parigi e alla City University di New York.