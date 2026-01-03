Il tweet, Maduro, la telefonata. Il governo spera per Trentini

Il post del ministro degli Esteri con quel richiamo al «primato del diritto internazionale» nelle stesse ore in cui Meloni telefonava a Trump: segnali che qualcosa si stia muovendo a proposito del destino del quarantaseienne che da oltre 400 giorni è detenuto in un carcere venezuelano. E anche sul fronte delle forti tensioni tra Washington e il regime di Maduro si registrano prime aperture

Il messaggio è stato pubblicato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alle 5 di pomeriggio di Capodanno, poche ore dopo il colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Un tweet diplomatico, senza riferimenti diretti, ma abbastanza chiaro per chi conosce la storia di Alberto Trentini e i rapporti attuali tra l'Italia e il Venezuela. Sui suoi profili social Tajani ha scritto, in italiano e in spagnolo: «Nel delicato quadro di tensione che interessa l'area latino-americana, l'Italia r