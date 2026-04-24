il reportage

In Libano la tregua è fatta di missili e raid. «Qui nel sud non ci è permessa la paura»

Agnese Ranaldi
24 aprile 2026 • 19:36

Il tycoon ha annunciato una proroga di tre settimane del cessate il fuoco con Israele. Ma le armi non tacciono: attacchi israeliani nel sud del paese, razzi di Hezbollah verso lo Stato ebraico. Parla il paramedico Mouhamad Slayman: «Il nostro lavoro non cambia. Mio figlio di 16 anni ucciso da un drone»

«Non crediamo nel cessate il fuoco e ci aspettiamo di tutto. Giovedì pomeriggio, in piena tregua, è stata colpita un’auto e ci sono stati tre martiri, in una delle strade centrali di Nabatieh a dieci minuti dall’ospedale». Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una proroga di tre settimane della fragile tregua in Libano (che sarebbe dovuta scadere domenica), i paramedici della “Esaaf Nabatieh” continuano a essere testimoni, loro malgrado, delle violazioni dell’esercito

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Agnese Ranaldi
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Agnese Ranaldi

Laureata in Relazioni internazionali e poi in China&Global studies, si interessa di ambiente, giustizia sociale e questioni di genere con un focus su Cina e Sud-est asiatico. A volte è anche su La Stampa, Il Manifesto e China Files