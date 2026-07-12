In Ucraina è guerra di missili. La svolta dei Patriot è lontana

Trump ha dato un presunto ok a Kiev alla produzione “in casa” delle armi statunitensi. Per l’analista Olmsted, «sono attualmente tra i pochissimi in grado di contrastare i missili balistici russi». Ma i processi industriali richiedono mesi, mentre Mosca attacca quasi tutte le notti. «La migliore soluzione nel breve è aumentare gli attacchi contro l’industria militare russa»

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All’ingresso di un laboratorio forense a Kiev c’è la testata di un missile russo con un grosso foro quasi sulla punta. Il missile – lungo in tutto otto metri e caricato con quasi 500 chili di esplosivo – è un balistico della serie Kinzhal. Per intercettarlo un missile Patriot Pac-3 lo centra in aria, buca la testata e lo distrugge. La Russia nella prima settimana di luglio ha attaccato l’Ucraina con 54 missili balistici. Solo quattro di questi missili sono stati bucati e distrutti, come il Kinzh