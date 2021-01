Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà il protagonista dell’inauguration day, durante il quale l’esponente democratico entrerà nella Casa bianca. Oltre al giuramento e al primo discorso da presidente, è previsto un ricco programma in cui parteciperanno anche molte celebrità americane.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv negli Stati Uniti e in Italia e anche in streaming: in questo articolo, troverete tutte le informazioni per capire dove vederla e a che ora.

DOVE VEDERLA IN TV

Il presidente Joe Biden si presenterà alle 17:30 ora italiana all'Inauguration Day 2021 e presterà il suo giuramento davanti alle telecamere. In Italia andranno in onda dei telegiornali speciali a partire dalle 17 su Rete 4, La7 e Rai 1. Ma non solo: anche i canali all news trasmetteranno la cerimonia in maniera più ampia. Vi basterà sintonizzarvi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Come vedere l’inauguration day in streaming

Per chi non sarà in casa a partire dalle ore 17, sarà possibile assistere all’inauguration day anche in streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o sulla diretta streaming di La7. Stesso discorso per i siti di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews. Per chi non ha difficoltà a seguire la cerimonia in inglese può seguire qui di seguito la diretta o sulle pagine dei principali siti d’informazione come la Cnn:

