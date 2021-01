Dopo mesi di polemiche in seguito alle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti e a distanza di due settimane dall’assalto a Capitol Hill, oggi si insedia il nuovo presidente eletto Joe Biden alla Casa bianca.

Dal 1933 l’inauguration day cade il 20 gennaio, giorno in cui inizia a tutti gli effetti il mandato presidenziale. La cerimonia di insediamento di oggi si terrà in una Washington svuotata per via della pandemia ed estremamente militarizzata (con oltre 25mila membri della Guardia nazionale schierati a difesa della White House) per evitare nuovi attacchi da parte dei rivoltosi a favore di Trump.

Ore 10 a.m. (16 in Italia): La celebrazione inaugurale per i giovani americani

11:30 a.m. (17:30 in Italia): inizia la cerimonia inaugurale, sul palco insieme a Joe Biden ci saranno anche tre ex presidenti accompagnate dalle loro mogli: i due democratici Bill Clinton e Barack Obama, e il repubblicano George W. Bush. Sarà presente il vicepresidente Mike Pence, mentre Donald Trump ha già fatto sapere che non parteciperà alla cerimonia. Sul palco inizieranno anche a salire le prime celebrities della giornata. Lady Gaga canterà l'inno nazionale e Jennifer Lopez effettuerà un breve show. La giovane poetessa Amanda Gorman reciterà alcuni suoi componimenti.

12:00 a.m (18:00 in Italia): è il momento più solenne della giornata, con il giuramento sulla bibbia prestato da Joe Biden di fronte al giudice della Corte Suprema, John Roberts, e dalla prossima first lady Kamala Harris di fronte alla giudice Sonia Sotomayor. Dopo il giuramento, il democratico Joe Biden pronuncerà il suo primo discorso presidenziale dal titolo «America United».

3:00 p.m. (21:00 in Italia): il neo presidente si recherà al noto cimitero nazionale di Arlington insieme ai tre ex presidente degli Stati Uniti a rendere omaggio ai caduti americani senza nome. Dopodiché Biden e Harris con i rispettivi coniugi verranno scortati alla Casa Bianca e inizia la "Virtual Parade" condotta dall'attore Tony Goldwyn.

8:30 p.m. (2:30 in Italia): inizia l'evento della serata con l'attore Tom Hanks e Springsteen, da sempre sostenitori del neo presidente. Allo show parteciperanno numerose star americane tra queste: Justin Timberlake, Garth Brooks, Demi Lovato, Ant Clemons, Jon Bon Jovi, John Legend e Foo Fighters.

