Per spegnere il rogo ci sono voluti 31 mezzi dei vigili del Fuoco e 86 persone. Il ministro della Giustizia ha annunciato mandati di arresto per cinque persone

Sono almeno 29 le persone morte e tre quelle ferite in gravi condizioni a causa di un incendio divampato in un locale notturno di Istanbul. Secondo quanto riferito dalle autorità turche che hanno prestato soccorsi le vittime erano operai che stavano ristrutturando il locale Club Masquerade situato nel seminterrato di un condominio di 16 piani nel quartiere Gayrettepe.

Per la prefettura di Istanbul le cause dell’incendio non sono ancora chiarite anche se da una prima ricostruzione il rogo «ha avuto origine dai lavori di ristrutturazione». Per ora sono stati emessi mandati di arresto per cinque persone tra cui i responsabili dei lavori e il gestore del locale, ha annunciato in giornata il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunç.

Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha detto alla stampa che le cause dell’incendio sono in corso di accertamento e si ritiene che le vittime fossero persone coinvolte nei lavori di ristrutturazione.

I soccorsi

Dopo aver ricevuto l'allarme, sul posto sono immediatamente arrivati ​​i vigili del fuoco, l’equipe medica e la polizia, mentre le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la zona. I vigili del fuoco, con 31 mezzi e 86 persone, hanno spento le fiamme e domato l’incendio.

© Riproduzione riservata