Velivoli russi governati dall’Ia. Con chip Usa

Un velivolo guidato dalla sola intelligenza artificiale ha colpito a Zaporizhzhia. Stando alle analisi di Kiev, la tecnologia usata è targata Nvidia

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Il 6 luglio scorso, vicino a un distributore di benzina a Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, un drone si è schiantato contro un muro ed è esploso, uccidendo tre civili. A guidarlo, secondo un’inchiesta del New York Times, non sarebbe stato un essere umano da remoto, bensì un sistema autonomo basato sull’intelligenza artificiale. Si tratterebbe del primo caso documentato di civili uccisi da un’arma di questo tipo. Secondo i militari ucraini e gli specialisti che hanno esaminato i rottami, il