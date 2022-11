A un giorno dall’apertura del G20 a Bali, il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno di persona per la prima volta. In vista del colloquio che terranno insieme, Biden ha dichiarato di voler tracciare «linee rosse» nei rapporti con la Cina, per impedire che la relazione si deteriori ulteriormente.

«Siamo in concorrenza. Il presidente Biden la accetta, ma vuole assicurarsi che la competizione sia delimitata, che si creino dei guardrail, che ci siano chiare regole della strada e che si faccia tutto ciò per garantire che la competizione non sfoci in un conflitto», ha detto un alto funzionario della Casa Bianca citato dal Guardian.

L’Ucraina

L’incontro tra i due leader, che si terrà alle 17.30 locali sarà importante anche per le sorti di Kiev. Fino a oggi la Cina ha mantenuto una posizione molto cauta nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Xi Jinping e il suo ministro degli Esteri hanno condannato più volte l’invasoine russa dell’Ucraina e la guerra in corso, ma non hanno fatto mancare il loro sostegno a Mosca.

Cina e Russia hanno continuato a mantenere le loro relazioni commerciali, ma da quanto emerge al presidente Xi preoccupano soprattutto le minacce di una guerra nucleare avanzate dal Cremlino. Proprio per questo, la speranza di Biden e dell’amministrazione americana è che il governo cinese faccia pressione su Putin per allentare le tensioni e arrivare il prima possibile a un trattato di pace.

LE TENSIONI A TAIWAN

Il tema più caldo, però, è indubbiamente Taiwan. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha già preannunciato che l’incontro sarà incentrato sul reciproco sforzo a «mantenere e approfondire le linee di comunicazione, gestire responsabilmente la concorrenza e collaborare laddove i nostri interessi si allineano», con riferimento alle questioni di interesse internazionale.

Nel continente asiatico la questione primaria per Washington è la sorte di Taiwan. Lo ha dimostrato negli ultimi mesi prendendo una posizione forte contro il governo di Pechino e sostenendo l’isola. La visita della Speaker Nancy Pelosi ha rischiato una crisi diplomatica senza precedenti. E il tema è ancora più teso da quando il ventesimo Congresso del Partito comunista cinese si è concluso con il rinnovo, per altri cinque anni, della leadership di Xi Jinping. Nel corso dei suoi primi due mandati, Xi ha più volte ribadito, e lo ha rifatto anche in occasione del Congresso, la visione di una Cina unitaria che include al suo interno anche il territorio di Taiwan. E a tal fine, ha spiegato, l’impiego della forza militare resta per Pechino una strada perseguibile, anche se non auspicabile.

Per gli Stati Uniti il discorso è uguale e contrario. L’indipendenza di Taipei dalla Cina è cruciale soprattutto da un punto di vista economico: di fronte a un mutamento degli attuali rapporti commerciali con l’isola, a partire dal ricchissimo mercato dei semiconduttori, per Washington sarebbe a rischio lo status stesso di potenza leader mondiale.

© Riproduzione riservata