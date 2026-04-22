Gas, elezioni locali e censimento. Tutti i guai di Modi

Per tradurre il consenso nazionale in un partito davvero pan-indiano, il premier deve vincere dove non è mai arrivato. Nel mentre è partita la mastodontica operazione per raccogliere i dati della popolazione che avrà conseguenze sulla distribuzione delle risorse, sulla ridefinizione dei collegi e sugli equilibri politici

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L’aprile caldo per il governo Modi non è dettato solo da El Niño, che minaccia ondate di calore anomale e monsoni irregolari in India ma anche da una serie di elezioni statali lette come un primo test del consenso attorno al Bjp, partito del primo ministro Narendra Modi. Assam, Kerala e Pondicherry hanno votato il 9 aprile, Bengala Occidentale e al Tamil Nadu entro fine mese, e i risultati di tutte e cinque le circoscrizioni sono attesi per il 4 maggio: se è vero che le elezioni statali non inci