India, il trionfo degli “scarafaggi”. «Siamo una vera rivoluzione»

Parla Ratna Singh, la portavoce del movimento di protesta che ha messo all’angolo il governo di Nuova Delhi: «Abbiamo portato in piazza piazza ragazzi dei villaggi, rider, influencer, musulmani, hindu e cristiani». Dietro la protesta, un malessere non solo generazionale: quasi il 40% dei laureati tra i 15 e i 25 anni è disoccupato