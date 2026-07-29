il malessere della gen z indiana

India, il trionfo degli “scarafaggi”. «Siamo una vera rivoluzione»

CRISTINA KIRAN PIOTTI
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29 luglio 2026 • 07:00

Parla Ratna Singh, la portavoce del movimento di protesta che ha messo all’angolo il governo di Nuova Delhi: «Abbiamo portato in piazza piazza ragazzi dei villaggi, rider, influencer, musulmani, hindu e cristiani». Dietro la protesta, un malessere non solo generazionale: quasi il 40% dei laureati tra i 15 e i 25 anni è disoccupato

Ratna Singh non risponde al telefono, nonostante gli accordi. Passano dieci minuti, poi venti. Quando finalmente richiama, si scusa: «Mi sono addormentata». Dopo oltre quaranta giorni di proteste quasi ininterrotte, il corpo ha semplicemente ceduto. Studi giuridici, trent’anni, oggi portavoce del Cockroach Janta Party, è una delle protagoniste del movimento giovanile che in poche settimane è riuscito a ottenere ciò che sembrava impossibile: costringere Narendra Modi ad accettare le dimissioni de

CRISTINA KIRAN PIOTTI
CRISTINA KIRAN PIOTTI
CRISTINA KIRAN PIOTTI

Giornalista freelance italo-indiana, laureata presso la scuola di giornalismo dell'Università di Milano e ha conseguito un Master in Approccio globale al management in India presso la Ca' Foscari Challenge School di Venezia. Vive tra Milano e Mumbai e collabora con diversi quotidiani e riviste italiane e indiane, tra cui D - Repubblica, Sole 24 Ore, HTSI, Wired e Mint.