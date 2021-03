Giornata di lutto in Indonesia dopo che un autobus turistico è precipitato in un burrone sull’isola di Giava. La polizia e i soccorritori hanno fatto sapere che sarebbero almeno 26 le persone rimaste uccise nell’incidente mentre 35 i feriti. Tra questi, tredici sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in gravi condizioni.

A bordo del mezzo c’era un gruppo di studente delle scuole medie islamiche e i loro genitori provenienti dalla città di Subang e diretti verso un luogo di pellegrinaggio nel distretto di Tasikmalaya. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus percorreva una strada tortuosa e scoscesa ed è precipitato nel burrone profondo 20 metri. La polizia sta indagando sulla causa dell'incidente, per ora sembrerebbe che ci sia stato un guasto ai freni.

Non è la prima volta che nel paese si verificano incidenti di questa portata, tra le cause ci sono i bassi standard di sicurezza delle strade e delle infrastrutture nazionali.

© Riproduzione riservata