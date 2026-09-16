verso il summit usa-cina alla casa bianca

Xi e il tycoon obbligati ad allearsi. Altrimenti l’Ia potrà deflagrare

Michelangelo Cocco
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16 settembre 2026 • 07:00

La competizione si sta estendendo dalle tecnologie alle regole e alle istituzioni che dovranno farle rispettare. L’intelligenza artificiale può produrre rischi sistemici globali: la questione va al di là dei rapporti sino-americani

SHANGHAI – Il buon senso, in teoria, obbliga Pechino e Washington a collaborare sulla governance globale dell’intelligenza artificiale. In assenza di una guida condivisa, non occorre immaginare che un computer assuma il controllo di armamenti nucleari: effetti altrettanto distruttivi potrebbero manifestarsi nel cyberspazio, nei mercati, nella sanità, nei trasporti. Un incidente o un uso malevolo potrebbero produrre disastri tali da farci rimpiangere l’11 settembre o la pandemia di Covid-19. La s

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.