Xi e il tycoon obbligati ad allearsi. Altrimenti l’Ia potrà deflagrare

La competizione si sta estendendo dalle tecnologie alle regole e alle istituzioni che dovranno farle rispettare. L’intelligenza artificiale può produrre rischi sistemici globali: la questione va al di là dei rapporti sino-americani
SHANGHAI – Il buon senso, in teoria, obbliga Pechino e Washington a collaborare sulla governance globale dell’intelligenza artificiale. In assenza di una guida condivisa, non occorre immaginare che un computer assuma il controllo di armamenti nucleari: effetti altrettanto distruttivi potrebbero manifestarsi nel cyberspazio, nei mercati, nella sanità, nei trasporti. Un incidente o un uso malevolo potrebbero produrre disastri tali da farci rimpiangere l’11 settembre o la pandemia di Covid-19. La s