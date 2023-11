«Questa storica dichiarazione segna l'inizio di un nuovo sforzo globale per costruire la fiducia del pubblico nell'intelligenza artificiale garantendo che sia sicura», ha scritto su X il premier britannico Rishi Sunak

È stata firmata da Unione europea, Stati Uniti, Cina e Regno Unito insieme a una ventina di altri stati la “dichiarazione di Bletchley”, una carta che getta le basi per lo sviluppo «sicuro» dell’intelligenza artificiale.

La firma è arrivata nel corso del primo summit globale sull’Ia iniziato ieri a Bletchley Park. «Questa storica dichiarazione segna l'inizio di un nuovo sforzo globale per costruire la fiducia del pubblico nell'intelligenza artificiale garantendo che sia sicura», ha scritto su X il premier britannico Rishi Sunak. Gli stati firmatari hanno convenuto «sull’urgente necessità di comprendere e gestire collettivamente i potenziali rischi» dell’Intelligenza artificali ha aggiunto il premier britannico.

Al Safety summit 2023 era presente in rappresentanza dell’Italia il ministro del Made in Italy e delle imprese Adolfo Urso, mentre per domani è previsto l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

