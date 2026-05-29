L’Ia va in guerra con il marchio Palantir: ecco il software che “guida” i raid aerei

Grazie al sistema operativo Maven, gestito dalla società di Peter Thiel, nel Golfo sono stati colpiti 13mila obiettivi in 38 giorni. L’intelligenza artificiale incrocia milioni di dati permettendo l’identificazione automatica dei target. Ma gli errori non mancano
Tredicimila obiettivi colpiti in 38 giorni dall'intelligenza artificiale. È il bilancio operativo del Maven Smart System, il software di Palantir Technologies nella guerra aerea degli Stati Uniti contro l'Iran. Numeri ufficiali, snocciolati a metà maggio all'AI+Expo di Washington da Cameron Stanley, veterano dell'Air Force e da quest'anno responsabile del digitale e dell'intelligenza artificiale al Pentagono. «L'Operazione Epic Fury ha utilizzato Maven per condurre missioni di attacco sull'inter