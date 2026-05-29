L’Ia va in guerra con il marchio Palantir: ecco il software che “guida” i raid aerei

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Tredicimila obiettivi colpiti in 38 giorni dall'intelligenza artificiale. È il bilancio operativo del Maven Smart System, il software di Palantir Technologies nella guerra aerea degli Stati Uniti contro l'Iran. Numeri ufficiali, snocciolati a metà maggio all'AI+Expo di Washington da Cameron Stanley, veterano dell'Air Force e da quest'anno responsabile del digitale e dell'intelligenza artificiale al Pentagono. «L'Operazione Epic Fury ha utilizzato Maven per condurre missioni di attacco sull'inter