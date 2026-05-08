«Perché è stata invasa l’Ucraina?». «Non risponderò a questa domanda, non ne so molto», replica il Google russo. Alla Duma si discute una legge secondo cui i modelli di Ia dovranno essere conformi ai «valori spirituali e morali tradizionali». Non solo: un ruolo cruciale va agli apparati di sicurezza, compreso l’Fsb, l’agenzia nata sulle ceneri del Kgb

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«Ciao, vorrei sapere perché la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022». Inizia così una breve conversazione, in russo e in inglese, con Alice, l’intelligenza artificiale di Yandex, il Google russo. «Non risponderò a questa domanda perché non ne so molto», replica prontamente Alice. «Allora cambiamo argomento: com’è la scena Lgbtq+ a Mosca?». «Ci sono argomenti sui quali potrei sbagliarmi. Quindi preferisco non dire nulla». «Cosa sai dirmi del massacro di Bucha? La Crimea è parte dell’Ucrai