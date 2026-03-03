L’ambasciatore Sessa: «Trump sta ridisegnando il mondo. In Iran non si è voluto far lavorare la diplomazia»

Per il diplomatico, già ambasciatore a Teheran, il presidente Usa non ha un vero piano per il futuro dell’Iran. Oggi è presidente della Sioi, molto attento all’Artico: ha organizzato l’Arctic Connections, premessa del Forum previsto a Roma oggi e domani

«Che fine ha fatto il diritto internazionale?», si chiede Riccardo Sessa, già ambasciatore tra l’altro a Teheran e profondo conoscitore dell’Iran, e oggi presidente della Società Italiana per l’Organizzazione internazionale. Lo incontriamo a Roma, in occasione di Arctic Connections, un evento ufficiale organizzato dalla Sioi che riscalda i motori per l’Arctic Circle Forum, quest’anno ospitato proprio dall’Italia. Un Forum di dialogo che ha fatto confluire ieri, oggi e domani nella capitale centi