Vaez: «Gli attacchi tra Usa e Iran sono una trattativa con altri mezzi»

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«Sia gli Stati Uniti sia l’Iran hanno interesse a mantenere in vita il memorandum d’intesa. Il rischio di una ripresa della guerra su vasta scala non porterebbe beneficio a nessuno, anche se il processo negoziale resta fragile». Ali Vaez è un analista iraniano direttore dell’International Crisis Group. Esperto di politica iraniana e di sicurezza internazionale, ha seguito da vicino il percorso diplomatico che ha portato all’accordo sul nucleare del 2015 tra Teheran e il gruppo P5+1 contribuendo