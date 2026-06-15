Touma-Suleiman, deputata israelo-palestinese: «I piani di Netanyahu sono falliti. Nessuno in Israele è soddisfatto da quest’intesa»

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«La priorità è liberarci di questo governo fascista». Aida Touma-Suleiman, 61 anni di Nazareth, è una politica palestinese cittadina di Israele e deputata alla Knesset per il partito arabo di sinistra Hadash. Storica esponente comunista e voce di riferimento della minoranza araba israeliana, commenta così le conseguenze politiche in Israele dell'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Qual è la sua posizione sul cessate il fuoco tra Usa e Iran? Sono favorevole a qualsiasi accordo ch