l’intervista

Touma-Suleiman, deputata israelo-palestinese: «I piani di Netanyahu sono falliti. Nessuno in Israele è soddisfatto da quest’intesa»

Jacopo Mocchi
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15 giugno 2026 • 20:24

Parla la deputata israelo-palestinese: «Nessuno può garantire che questo tipo di accordo rappresenti un impegno reale da parte degli Usa e soprattutto di Tel Aviv a porre fine al conflitto»

«La priorità è liberarci di questo governo fascista». Aida Touma-Suleiman, 61 anni di Nazareth, è una politica palestinese cittadina di Israele e deputata alla Knesset per il partito arabo di sinistra Hadash. Storica esponente comunista e voce di riferimento della minoranza araba israeliana, commenta così le conseguenze politiche in Israele dell'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Qual è la sua posizione sul cessate il fuoco tra Usa e Iran? Sono favorevole a qualsiasi accordo ch

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Jacopo Mocchi